O programa 'The Voice Portugal' está de regresso à televisão. "A partir de 27 de setembro, as noites de domingo na RTP1 voltam a ser o palco de muitos sonhos", anuncia a estação em comunicado enviado à imprensa.

Tal como já havia sido revelado, o formato volta a ser apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim. Quanto aos mentores, voltam a repetir-se os nomes da edição anterior: Aurea, Diogo Piçarra, Marisa Liz e António Zambujo. As grande novidades Conguito, Fábio Lopes, vai ocupar o lugar de Mafalda de Castro, que agora está na TVI, e ser "apresentador digital".

No 'jogo' em si, os mentores vão ter novos poderes. Todos terão a oportunidade de bloquear os outros mentores duas vezes durante todas as Provas Cegas. Este bloqueio pode acontecer a qualquer altura da atuação do candidato, ou seja, o mentor pode ainda não ter virado a cadeira, ou pode já estar frente a frente com o candidato e decidir bloquear outro dos colegas mentores.

Mas as novidades não ficam por aqui, a competição será ainda mais forte este ano. Além dos candidatos que nunca pisaram o palco do 'The Voice Portugal', "este ano, há candidatos de temporadas anteriores que voltam ao palco de todos os sonhos… dispostos a tudo".

