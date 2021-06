Esta quarta-feira, Cláudia Vieira começou o dia com uma sugestão nas redes sociais relativa à moda sustentável, mais precisamente sobre dar uma nova vida a peças infantis.

Mãe de duas meninas - Maria, de 11 anos, e Caetana, de um -, a atriz aconselhou os pais a fazerem 'circular' as roupas dos filhos.

"Hoje a sugestão é de partilha… Fazer com que as roupas dos nossos pequenos percorram vários corpinhos… isto porque eles crescem rápido, as roupinhas estão ótimas e devem rodar entre amigos, sobrinhos, irmãos… É uma forma tão fácil e rentável de contribuir para o bem estar do nosso planeta", sugeriu.

