Cláudia Vieira chegou ao centro de vacinação no qual estava inscrita, em Loures, ao início da tarde e não deixou de se assustar com a quantidade de pessoas que, tal como ela, estavam no local para serem inoculadas conta a Covid-19. Porém, a atriz acabou por ser surpreendida com a rapidez e organização do processo.

"Afinal não é assim tanta a espera… até que está a andar bem. Bela organização", declarou o rosto da SIC, que partilhou com os fãs as várias fases pelas quais passou dentro do centro de vacinação.

"Vacina tomada", realçou Cláudia ao posar para a foto depois de ter sido inoculada com uma "dose única" da vacina por já ter estado infetada com a Covid-19.

