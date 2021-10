Esta quarta-feira, 6 de outubro, é dia de festa da SIC. Além da estação completar 29 anos, a apresentadora Júlia Pinheiro celebra o seu 59.º aniversário.

Daniel Oliveira quis assinalar a data com um elogio público à apresentadora e fê-lo durante o programa 'Júlia' desta tarde.

"Parabéns a ti. Queria dar-te os parabéns e agradecer por este percurso fantástico. Neste programa, que está quase a cumprir três anos, já foram 703 emissões, mais de 1.500 convidados e isso só acontece porque aí sentada está uma pessoa como tu, que tem a capacidade de saber ouvir o que os outros estão aqui a dizer, sejam eles de que extrato social forem", afirmou.

E não ficou por aqui: "Só alguém com o teu calibre profissional, com a tua experiência, com a tua sabedoria profissional pode fazer aquilo que tens feito ao longo destes 3 anos. [...] E portanto, é um orgulho para nós, para a SIC que tu ocupes este espaço".

Embevecida, Júlia Pinheiro mostrou-se sem palavras para os elogios do diretor de programas da estação.

