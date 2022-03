Daniel Oliveira viveu um momento muito especial este fim de semana. O apresentador e diretor de entretenimento e de programas da SIC celebrou o aniversário a avó, que completou 90 anos, e destacou a data na sua página de Instagram.

Junto de uma carinhosa fotografia onde aparece com a familiar e a mulher, Andreia Rodrigues, Daniel Oliveira começou por escrever: "A avó Zulmira chegou hoje [6 de março] aos 90 e a uma sala cheia dos seus".

"Que privilégio ter uma avó como ela, que para além do muito que sempre tem sido para mim, foi também a amiga mais cool com quem se vê a bola ou ouve o relato, se joga snooker, cartas ou dominó e da qual posso sempre contar com a delícia de um prato de farinha maizena ao final da noite, se for preciso. Ou umas cócegas no joelho, se não for preciso. Parabéns, Zulmira", completou.

