Daniel Oliveira celebrou um momento muito especial do seu programa 'Alta Definição'. Isto porque o formato atingiu a emissão 500. Marco que o rosto da SIC não deixou passar em branco.

"500 programas é muita vida! Muitas vidas! Que privilégio! Obrigado a todos! Em especial ao Bruno, Elisabete, David, que fizeram disto o seu projecto de vida durante todo este tempo! E aos outros que deram e dão o melhor de si para fazer mais do que um programa de televisão. E muito obrigado, claro, a quem está desse lado! Continuemos", escreveu na sua página do Instagram, depois de terem sido transmitidas algumas imagens das várias entrevistas já feitas no programa.

Uma publicação que recebeu desde logo a atenção de vários seguidores, entre eles muitas caras conhecidas.

