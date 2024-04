Foi durante a manhã de hoje, dia 27 de abril, que Daniel Oliveira revelou o nome da próxima pessoa que irá entrevistar no 'Alta Definição'.

O apresentador irá estar à conversa com Bárbara Tinoco, a cantora que está em cena com Carolina Deslandes numa peça que promove a reflexão sobre o período da ditadura que Portugal viveu.

"Na semana dos 50 anos do 25 de Abril, uma filha da liberdade, em cena com a peça 'A Madrugada que Eu Esperava'. Bárbara Tinoco em 'Alta Definição'! Depois do 'Primeiro Jornal', na SIC", escreveu Daniela na legenda do vídeo de promoção da entrevista.

