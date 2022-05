Daniel Kenedy ainda está a regressar à normalidade após ter passado dois meses fechado dentro da casa do 'Big Brother Famosos'. Foi o próprio quem nos assegurou numa entrevista a jornalistas na qual o Fama ao Minuto esteve presente.

"Soube bem voltar à realidade. Saí feliz e gostei imenso de ter entrado. Acho que tive sorte com as pessoas que estavam dentro da casa. É uma experiência única. Ao estar dois meses fechados passamos a dar valor a coisas que não dávamos cá fora", reflete, evidenciando o grande apoio que sentiu por parte do grupo com quem partilhou o desafio.

"Estou feliz de ter apanhado este grupo", sublinha, lembrando que esta foi a altura certa para participar no reality show. Kenedy chegou a ser convidado para participar na primeira edição, mas recusou, uma vez que "não estava preparado".

Cá fora, a vida tem sorrido a Kenedy. Para além do enorme carinho do público que conseguiu angariar através da sua participação no formato televisivo, o ex-jogador encontrou nos participantes amigos para a vida. Recentemente, por exemplo, voltaram todos a reunir-se no barco de Bernardo Sousa e comeram juntos no restaurante de Nuno Homem de Sá.

"O mais importante era eu estar bem. Tenho mais força para ir à luta. Tenho aquela esperança de que alguma porta se vá abrir. Na minha área ou não, o que me permitir ter uma vida tranquila farei", garante.

Questionado ainda sobre a sua filha secreta, sobre a qual nunca falou até há bem pouco tempo, Kenedy sublinha: "Nunca escondi. Protejo e vou continuar a proteger, porque ela é menor. Pelo menos até as coisas ficarem bem".

"E como vai o coração?", questionou-se. O entrevistado tentou escapar à pergunta, apenas respondendo que quando as "áreas mais importantes da vida estão bem, tudo o resto funciona".

No futuro, Daniel confessou o desejo em ser convidado para algum projeto relacionado com futebol, seja como comentador ou até mesmo treinador. Contudo, não coloca de lado a possibilidade de aceitar convites de outras áreas.

