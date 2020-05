Daniel Guerreiro resolvou 'pôr os pontos nos is' com Soraia após várias manifestações de interesse da jovem do Seixal. O hipnoterapeuta aproveitou então um momento a sós para cortar com qualquer possível ilusão de um envolvimento dentro da casa do 'Big Brother', uma vez que tem muito bem definidos os seus objetivos no jogo.

"Estou aqui pela minha empresa. A minha empresa não é de amor, não é de relacionamentos, é de formação e de ajuda para as pessoas. E é isto. Nada aqui na casa se vai sobrepor a isso. Nem tu, nem o Diogo, nem nenhuma situação. Não significa que eu que eu não fale, não comunique, que eu não possa ter um carinho especial por ti, mas tens de perceber que estou aqui pela minha empresa e é pela minha empresa que vou ficar. Porque quando chegar lá fora é isso que vou continuar a defender. Estamos esclarecidos neste aspeto?", afirmou.

E rematou, deixando a possibilidade de se conhecerem melhor fora da casa: "Realmente a minha ligação contigo é diferente da que tenho com outras pessoas mas isto é um processo para conhecer-te e não mais do que isso. Mas com o nosso date marcado quando chegarmos lá fora (...) Mas aqui não quero envolver-me".

Vale recordar que a conversa de Daniel Guerreiro vai de encontro à promessa que o concorrente fez à família antes de entrar na experiência, pacto que foi revelado pelo seu irmão durante a última gala.

Leia Também: Irmão revela promessa que Daniel Guerreiro fez à família antes do 'BB'