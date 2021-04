Para Dânia Neto, esta terça-feira ficou marcada por uma má disposição causada por uma cólica renal, mas a atriz não se deixou abalar e foi procurar energias nas memórias do fim de semana.

A atriz desfrutou do bom tempo na companhia do namorado, Luís Matos Cunha, e do filho de ambos, Salvador, com uma ida à praia - momento que destacou nas redes sociais na tarde de hoje.

"Já que acordei com uma cólica renal e o meu dia desde madrugada é dores... nada como rever as fotografias do fim de semana e pensar em coisas boas", escreveu na legenda do registo.

