Mesmo de quarentena e a tomar conta do filho, de um ano, Dânia Neto tem-se mantido rigorosa com as rotinas saudáveis.

Através das redes sociais, a atriz tem partilhado várias ideias de exercícios que realiza em casa e esta segunda-feira voltou a inspirar os fãs.

"Neste dia Mundial da Actividade Física partilho convosco a minha. Comecei com 30 minutos de bicicleta no rolo, passei para 3x 12 agachamentos e aqui fica o resto. Para mim está feito", explicou na legenda das imagens.

