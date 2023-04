A segunda gravidez de Dânia Neto tem sido vivida com tranquilidade e alegria, mas também com a intensidade do ritmo de trabalho de quem está a gravar uma novela.

Esta sexta-feira, 28 de abril, a atriz exibiu a barriguinha nos bastidores de 'Flor Sem Tempo', da SIC.

"Este meu bebé trabalhador. A verdade é que o trabalho dignifica qualquer ser humano", declarou ao gravar-se diante do espelho.

O segundo filho de Dânia Neto e do companheiro, Luís Matos Cunha, vem juntar-se ao pequeno Salvador, de quatro anos, o primeiro rebento do casal.

