Pedro Barroso juntou-se aos Calema para juntos darem início a um desafio que pretendem que se torne viral. Trata-se da dança do BULAWÊ, que o ator não hesitou em reproduzir nas suas redes sociais, falando acerca do mesmo.

"Isto é apenas o início! O que começou com uma mera brincadeira acabou por se tornar num 'monstro' como costumo dizer!", afirmou na sua conta de Instagram.

"Isto é o início do nosso BULAWÊ dos Calema e do vosso! Há vídeo completo e só posso dizer que está incrível! Quero partilhar convosco mas para isso temos a missão das 50.000 visualizações até à data prevista para publicação do vídeo: domingo. Partilhem partilhem e participem!", apela.

Ora veja!

