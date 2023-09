Dália Madruga usou a sua conta no Instagram esta terça-feira, dia 26, para partilhar fotografias ao lado dos filhos e também uma do marido com o mais novo da família.

Na primeira fotografia a apresentadora aparece rodeada pelos quatro filhos, João, de 16 anos, - fruto da sua anterior relação com João Fernandes - e Clara, de oito anos, Alice, de seis, e Joaquim de dois anos, que nasceram do seu atual casamento com Marcos Nabeiro Tenório.

Já na segunda foto pode ver-se o pequeno Joaquim ao lado do pai, muito sorridentes.

"A minha sorte grande!", escreveu Dália Madruga na legenda da publicação, deixando ainda um 'emoji' de um trevo de quatro folhas, que simboliza a sorte.

