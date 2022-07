Dália Madruga deixou as saudades tomarem conta do seu coração esta sexta-feira, 15 de julho. A antiga apresentadora de televisão comoveu o Instagram ao tornar pública uma sentida mensagem na qual lamenta a ausência do pai no dia em que este completaria mais um ano de vida.

"Pai. Provavelmente este seria um dos vídeos que te mandava hoje. E mais fotos dos outros netos a desejar-te um feliz aniversário", começa por realçar Dália na legenda de imagens do bebé Joaquim, o seu filho mais novo.

"Sinto tanto a tua falta. Mentiram, pai, não passa, mas eles ajudam a que melhore. Amo-te", completou.

Constantino Silva, pai de Dália e Núria Madruga, morreu em novembro de 2020, depois de uma longa batalha contra o cancro.

