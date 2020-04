A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, partilhou com os seus seguidores as imagens que marcaram a sua vida até aqui.

Daniela Pimenta foi este fim de semana presenteada com um miminho especial do seu irmão. O mano mais velho resolveu enviar-lhe um conjunto de fotografias que retratam a sua infância e adolescência. "O meu irmão mais velho hoje deu-me este miminho e eu quero muito partilhar a nossa infância com vocês. Graças a Deus, tivemos uma infância muito feliz ao lado da nossa família e amigos (...)", declarou a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' na legenda das imagens que fez questão de dividir com os seus seguidores. Curioso para ver as imagens? Espreite a galeria e acompanhe o crescimento de Daniela Pimenta. Leia Também: Fanny Rodrigues impressiona ao exibir as suas curvas em lingerie

















