Luciana Abreu passou os últimos dias de férias num dos seus locais de eleição, o Dubai.

Apesar de já estar de regresso a Portugal, onde este domingo se junta à equipa do programa 'Domingão', da SIC, a cantora e atriz usou a sua conta oficial de Instagram para nas últimas horas partilhar com os seguidores as fotografias desta 'escapadinha'.

Luciana aproveitou as temperaturas quentes que se fazem sentir nos Emirados Árabes Unidos e na piscina do hotel impressionou com as suas curvas torneadas.

Leia Também: Simplicidade e muita diversão. Foi assim a festa dos gémeos de Ronaldo