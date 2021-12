Amalia, a filha mais velha de Guilherme e Maxima da Holanda, viveu esta semana um dia marcante do seu percurso enquanto herdeira ao trono ao tomar posse como membro do Conselho de Estado do país. Um ato que aconteceu na sequência da celebração do seu 18.º aniversário, a 7 de dezembro.

A princesa herdeira acompanhou os pais até Balzaal para comparecer no Conselho de Estado e foram vários os momentos em que se tornou notória a cumplicidade entre Amália e Guilherme.

Pai e filha chegaram de braço dado e ao longo do dia trocaram vários olhares de carinho. Veja na galeria.

