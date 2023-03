Foi no dia 21 de março de 2016 que nasceu a pequena Benedita, filha de Cuca Roseta. Uma data especial que foi comemorada com uma grande festa, como a mamã mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

"06h03 da manhã nasceu esta sereia. Corajosa e decidida, disse a médica ao ajudá-la a vir ao mundo", começou por escrever a artista na legenda das imagens da festa.

"Dia Mundial da Poesia, dia do equinócio da primavera neste lindo equilíbrio da luz e da escuridão, do dia e da noite com a mesma duração, agora com o sol mais próximo do equador. Celebramos também o início do ano novo astrológico na nova era de aquário e num dia de lua nova", destacou de seguida.

"Todos os portais abertos, todas as bênçãos para os seus sete anos de vida que foram mágicos e inesquecíveis", acrescentou, tecendo rasgados elogios aos responsáveis pela decoração e pelo bolo de aniversário. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que a menina é fruto da relação de Cuca Roseta com João Lapa. A fadista é ainda mãe de Lopo, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Assim começou o dia de aniversário da filha de Mickael Carreira e Laura