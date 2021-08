"Esta brasa faz anos hoje", foi desta forma que Cuca Roseta deu início a uma publicação especial, que esta segunda-feira, dia 30, dedicou ao marido, João Lapa, como forma de assinalar o seu aniversário.

"Eu pergunto-me que fiz eu na vida para merecer um príncipe como este. Melhor Pai do mundo, melhor maridão que podia ter, lutador, decidido, bondoso, com uns valores que se fosse pedir aos deuses nunca seria tão perfeito", escreve a fadista, mostrando-se assim apaixonada e orgulhosa do homem da sua vida.

Cuca e o marido, recorde-se, são pais da pequena Benedita, de cinco anos. Já a cantora tem ainda um filho mais velho, Lopo, resultado de uma relação anterior.

"Parabéns, mi amor! Muitos anos de vida", declara, por fim, a fadista na legenda de uma fotografia de João Lapa.

