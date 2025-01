Cruz Beckham viajou com a namorada para o Brasil na Passagem de Ano, como o filho de David Beckham revelou na sua página de Instagram.

Ao mostrar algumas imagens do seu fim de ano, e entrada no Ano Novo, Cruz, de 19 anos, pode ser visto com a companheira, Jackie Apostel, de 29.

"Então 2025 vai ser bom, não é?", escreveu na legenda da publicação.

De recordar que Jackie é natural de São Paulo.

Leia Também: Victoria Beckham partilha fotografias com a família em Miami