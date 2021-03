Depois de ter referido várias vezes ao longo dos últimos dias que iria falar ao país esta segunda-feira, 8 de março, para uma "revelação", Cristina Ferreira cumpriu com o prometido e depois do 'Jornal das 8' esteve em direto no canal.

A grande novidade é o novo projeto que o canal está a preparar, 'Festa é Festa', uma novela que reúne vários rostos da estação e marca também o regresso de alguns artistas à TVI, como José Carlos Pereira. Além disso, vai ainda contar com novos talentos, entre eles a filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca.

Perante a "revelação", foram muitas as reações que começaram a surgir nas redes sociais. Na página de Instagram de Cristina Ferreira, por exemplo, assim que partilhou uma fotografia que marca este momento, foram muitos os comentários, entre eles duras críticas.

"Tanto espetáculo para desiludir... A Cristina é perita em criar expectativas, mas depois também é perita em desiludir", disse um internauta. "Uau ainda estou em choque com esta revelação. Eu a pensar que ela ia revelar a cura para da Covid e afinal é só mais uma novela da treta, mais do mesmo! Vai trabalhar tininha", escreveu outro.

"Fiquei triste, pensei que fosse algo mais importante. Lá está outra cunha da sua parte, filha da Maria... Deixam grandes talentos com formação na gaveta para uma miúda que não tem formação qualquer, apenas modelo. Triste, muito triste", pode ainda ler-se entre as reações.

Recorde-se que a aposta em Francisca já deu muito que falar, tendo levado a TVI a fazer um esclarecimento, que foi partilhado com a imprensa na semana passada.

Mas os comentários não ficaram por aqui e houve ainda quem achasse que 'Festa é Festa' será uma "cópia" da novela 'Amor, Amor' da SIC.

"Grande revelação... Mais do mesmo. Cópia da SIC", afirmou um seguidor. "Falta de noção. Imitação de 'Amor, Amor' e criar uma expectativa para apresentar uma novela. Realmente a Cristina já não é a mesma. Já para não falar de contratar amigos invés de bons profissionais ou de trocar o 'BB' para sábado só para a rainha da televisão ter os domingos. Fica aqui o meu unfollow (deixar de seguir) de vez", comentou outro.

No entanto, as mensagens não foram só críticas. Há quem esteja ansioso para ver o novo projeto do canal. "Eu adorei, que chegue bem rápido. Nós precisamos é de festa", destacou um fã. "Super divertida! Festa é festa! Grande Francisca, contra tudo e todos... Eis a menina bonita", escreveu um outro, falando também da filha de Maria Cerqueira Gomes.

"Orgulho" e "que venha rápido essa festa" são outros dos comentários que também foram feitos na mesma publicação. Veja todas as reações abaixo:

Leia Também: As imagens que marcam a "revelação". Está a chegar a 'Festa é Festa'