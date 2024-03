Cristina Ferreira usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo muito especial.

A apresentadora da TVI conta que na altura em que conduzia o programa 'Cristina ComVida' recebeu uma senhora que lhe contava como tinha sido mudar-se para um lar.

Agora, a diretora de entretenimento e ficção da TVI voltou a ter notícias da senhora, Custódia, que lhe enviou um vídeo, uma gravação que Cristina publicou na sua conta no Instagram.

"A dona Custódia foi das convidadas mais extraordinárias que recebi num programa de televisão. Disse-me no Cristina ComVida que, no dia em que entrou para o lar, se despediu da mulher que tinha sido para dar espaço a uma nova mulher. Diz que foi uma maneira de evitar as saudades. Tinha apagado o passado. É de uma lucidez e discurso irrepreensíveis. Lembro me dela muitas vezes. Há dois dias perguntei à auxiliar que a acompanhou naquele dia como estava. Respondeu-me assim. Há pessoas que são para sempre", escreveu, na legenda do vídeo.

