Cristina Ferreira tem uma fotografia romântica no seu fundo do telemóvel. Trata-se de uma imagem em que aparece com o namorado, João Monteiro, quando ambos desfrutaram de uns dias a dois nas Maldivas no início do ano.

A apresentadora estava a conversar com Cláudio Ramos no final do 'Dois às 10', esta quarta-feira, dia 10 de abril, quando partilhou com o colega a dizer que lhe estavam a ligar. Ao virar o telemóvel para mostrar ao colega e amigo, acabou por revelar o fundo do mesmo.

Para assistir a este momento, clique aqui e veja nos 2:30:49.

