Cristina Ferreira voltou a juntar-se a Cláudio Ramos para uma emissão especial do 'Dois às 10', da TVI.

Esta terça-feira, dia 6 de junho, Maria Botelho Moniz ficou fora da emissão dedicada às marchas populares. Está quase a chegar o Dia de Santo António, 13 de junho, e a festa já começou.

Para este programa, Cristina Ferreira escolheu um vestido comprido em tons de branco e com pormenores em castanho e preto. O look ficou completou com umas sandálias castanhas.

