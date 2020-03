Cristina Ferreira usou na tarde desta terça-feira, dia 31, as suas redes sociais para anunciar uma grande novidade relacionada com o 'Programa da Cristina', da SIC, de amanhã (quarta-feira). A apresentadora volta a abrir as portas de sua 'casa' ao Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa.

"António Costa, primeiro-ministro do país, volta amanhã à minha casa, a casa de todos. Volta em circunstâncias completamente diferentes e com Portugal em estado de emergência", anuncia a apresentadora, que terá assim a oportunidade e entrevistar António Costa pela segunda vez.

"Sei das dúvidas e dos medos de todos os que acompanham o 'Programa da Cristina'. Tentarei ser a vossa voz na procura de respostas", promete a estrela das manhãs da SIC.

