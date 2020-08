Nuno Santos fez uma pausa nas suas férias para esta sexta-feira regressar ao trabalho e receber a recém-chegada Cristina Ferreira.

A apresentadora alinhavou todos os pormenores do seu regresso à antena da TVI com o diretor de programas e assim deu por terminadas as suas primeiras semanas de trabalho na estação.

Agora, Cristina vai de férias... mas promete voltar em setembro.

"Vou ali de férias só uns dias. Mas dizem que setembro é amanhã. Já volto", contou a apresentadora nas suas redes sociais, onde partilhou uma fotografia ao lado de Nuno Santos.

