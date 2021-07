"Tomei uma decisão. Mais uma no meio de tantas", é desta forma que Cristina Ferreira começa um longo desabafo onde revela aos fãs que uma nova mudança começa hoje - segunda-feira, dia 5 de julho.

"Tenho 43 anos. Nasci num lugar perto da Malveira, mas isso já sabem. E é o 'já sabem' que me leva a esta decisão. Quantas pessoas neste país acham que sabem de mim? E o que sabem? Quando escolhi uma vida pública não sabia a dimensão que viria a tomar essa decisão", continua.

Mas que decisão é esta afinal?

Após anos de ausência e na sequência do 'ataque' de que diz ser alvo por parte da imprensa, a diretora de ficção e entretenimento da TVI decidiu voltar a escrever a sua própria realidade no blog 'Daily Cristina'.

"Faço o meu caminho na tentativa de me realizar pessoal e profissionalmente. Eu e cada uma das pessoas que tem a sorte de viver. E viver é tudo aquilo que apaixona. Sem julgamentos e na liberdade que me é concedida. Continuo livre, mas os últimos tempos têm-me aprisionado numa 'jaula' que não é minha. Calei-me. Calei-me porque preferi observar. Vi-me de fora como se não fosse eu a protagonista. Ouvi, li e contaram-me tudo o que se diz, escreve e acrescenta, para não dizer inventa, de mim. Deixei. Vai continuar a escrever-se. Mas prefiro que me leiam", diz, justificando o motivo da sua repentina decisão.

"Em 2013 lancei um blogue que tinha como objetivo dar-me a conhecer para lá da televisão. A partir de determinada altura deixei de partilhar textos meus porque davam sempre origem a notícias, muitas vezes sem contexto, o que me levou a não ter vontade de partilhar nada. E com muita pena minha. Gosto muito de escrever sobre mim, o que gosto, não gosto e sinto. Nos últimos tempos não escrevi nada e tenho todos os dias muitas 'notícias' Cristina. E, por isso, apetece-me voltar a escrever-me", continua, dando conta de que o que os fãs vão ler a partir de agora na sua página será a sua "verdade". "Olhada por quem a quiser ouvir ou ler".

"Porque, nas decisões que tenho tomado, há uma da qual não me desviarei nunca: a de ser feliz no meu caminho e ajudar quem comigo se cruza a fazer melhor o seu. Talvez por isso tenha a meu lado os de sempre. E esses não precisam de me ler. Sabem-me. Como ninguém", termina.

