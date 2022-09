Cristina Ferreira mostrou-se sensibilizada com uma imagem de Carlos III no cortejo fúnebre da rainha Isabel II, no momento em que o caixão da falecia monarca foi transferido do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster.

"Não consigo deixar de pensar nesta imagem. É um murro no estômago. Perturbadora pela tristeza nela contida. Acho que sabemos pouco do novo rei. Só o ser movido pelo amor", começa por dizer.

"Vi numas imagens um gesto dele para com a Camila onde o afeto estava tão presente e eu, que sempre adorei a Diana, tenho pensado tanto na força dos sentimentos. Sim, aqueles que não controlamos", reflete.

"Carlos perdeu a mãe, no mesmo dia tornou se rei. O mundo espera que ele falhe. Para nós morreu A rainha. Ele provavelmente só queria ser o filho que chora", completa.

