A propósito da emissão especial desta terça-feira, 20 de fevereiro, no âmbito da celebração do 31.º aniversário da TVI, eis que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha aceitaram o desafio de responder a algumas perguntas através dos quais refletiram sobre a sua caminhada no canal.

Falando das críticas de que já foi alvo nas redes sociais e na imprensa, a apresentadora fez a seguinte reflexão:

"Já li coisas muito feias, já me disseram coisas muito feias, já escreveram coisas muito feias, mas isso tornou-me uma pessoa muito insensível àquilo que os outros possam achar sobre mim. É uma questão de proteção, se todos os dias ligasse ao que dizem sobre mim, não sairia da minha caminha".

Posteriormente, recordou uma situação que a marcou em particular: "Magoou-me uma vez uma capa que foi feita por uma revista que dizia: 'Cristina luta contra o cancro'. Estava a fazer uma campanha de luta contra o cancro e a capa foi feita de forma a que parecesse que eu estava a lutar. A minha mãe chega a casa, profundamente transtornada, a fazer-me a pergunta diretamente. Achou que lhe tinha escondido. Isso não há nada que justifique, que ultrapasse essa dor".

