"A coragem da Cristina assusta os meus medos, e faz-me seguir em frente": foi esta a mensagem que tocou Cristina Ferreira e que a apresentadora fez questão de destacar através de uma publicação no Instagram.

"Acabei de receber esta mensagem e foi das coisas mais bonitas que acho que me disseram até hoje. Sinto-me numa bolha de força nos últimos dias, com a contagem decrescente que têm feito comigo, nos comentários, nas mensagens, na forma como partilham comigo a vossa ansiedade com o próximo sábado. Sei apenas que estarei em verdade para cada um de vocês. Obrigada será sempre insuficiente. Não imaginam o quanto me fazem bem. Energia cria energia", nota a apresentadora.

Vale notar que no sábado, 14 de janeiro, decorrerá a segunda edição do evento 'Cristina Talks' no Altice Arena, em Lisboa.