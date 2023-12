Maria Botelho Moniz vive uma das fases mais felizes da sua vida. A apresentadora da TVI encontra-se a desfrutar do período de licença de maternidade, após ter sido mãe do pequeno Vicente, fruto da sua relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.

Enquanto está ausente, é Cristina Ferreira quem a substitui no programa das manhãs da estação, 'Dois às 10'.

"Espero que seja em março, foi isso mais ou menos que nós apontamos", disse Cristina à conversa com Cláudio Ramos esta quarta-feira, 27 de dezembro.

"Mas também foi uma negociação aberta, foi 'quando te sentires bem'... mas estou a contar com março", faz saber, entre risos.

