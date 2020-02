Cristina Ferreira recebeu n'O Programa da Cristina' desta quarta-feira a cantora Giulia Be, autora do êxito 'Menina Solta'.

Depois da interpretação da canção que conquistou os corações dos portugueses (e das rádios nacionais), a jovem carioca, de 20 anos, esteve à conversa com a apresentadora.

Momento no qual Cristina Ferreira acabou por confessar que adora o Rio de Janeiro e que esta é a cidade onde se imagina a viver pela aura e pelas "pessoas tão boas".

"O Rio de Janeiro é a minha cidade. Vivia lá se não fossem os problemas do país", afirmou, referindo-se ao clima de violência.

