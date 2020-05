Esta terça-feira, dia 12, enquanto conversava com Joana Barrios n'O Programa da Cristina', a anfitriã do programa acabou por fazer uma confidência.

Cristina Ferreira contou que há uma parte do corpo que não gosta em si mesma, os pés. "São feios", afirmou.

Contudo, mostrou que este não é um complexo e que não se priva de usar calçado que os deixe em evidência: "São feios. Mas não é por isso que andam escondidos".

