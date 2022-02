Cristina Ferreira esteve esta sexta-feira, dia 25, nos bastidores da nova grande aposta da TVI, a novela 'Rua das Flores'.

Entusiasmada com o próximo projeto na ficção do canal, no qual ocupa o cargo de diretora de ficção e entretenimento, a apresentadora mostrou alguns dos cenários que farão parte da produção, entre os quais a famosa rua das flores.



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Veja ainda na galeria o vídeo que mostra a calçada por onde vão andar nomes como Ana Bola, David Carreira, Eduardo Madeira, Almeno Gonçalves, André Nunes, António Melo, Carlos Cunha, Flávio Gil, Francisca Ribeiro, Inês Faria, Joana Coelho, Julie Sargeant, Mafalda Tavares, Matilde Breyner, Patrícia Tavares, Paula Neves, Pedro Diogo, Sofia Grillo, Joaquim Horta e Susana Blazer.

