Cristina Ferreira não aguentou as saudades do namorado e viajou até Miami, nos Estados Unidos da América, para se encontrar com João Monteiro, o seu 'mais que tudo'.

A apresentadora deixou Portugal depois de terminar um dia de reuniões e partilhou depois, nas stories do Instagram, um vídeo no qual surge a ser recebida pelo companheiro.

Os dois abraçaram-se com muita força e deram ainda um rápido beijo, com Cristina a acariar por fim o rosto de João.

Nas imagens é possível perceber também que Cristina estava acompanhada do amigo Rúben Correia, que também é próximo de João Monteiro

Confira na galeria este momento.

