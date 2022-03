Cristina Ferreira assumiu esta semana a condução do programa de Manuel Luís Goucha nas tardes da TVI, uma vez que o apresentador se encontra de férias.

Ora, antes de iniciar o programa desta quarta-feira, 9 de março, a apresentadora teve a oportunidade de se encontrar com um velho amigo, conforme evidenciou na sua conta de Instagram.

"Antes do programa uma visita especial. O meu Teixeirinha", notou na legenda da publicação.

Recorde-se que já foram várias as ocasiões em que Pedro Teixeira e Cristina Ferreira trabalharam lado a lado, como por exemplo no 'Dança com as Estrelas' e no 'Apanha se puderes'.

