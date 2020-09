Chegou o tão aguardado mês de setembro... e com ele o regresso de Cristina Ferreira à TVI. Tal como prometido, no primeiro dia do mês a apresentadora revelou novidades: o nome e as primeiras imagens do seu novo programa.

E porque este foi um dia especial, a rainha da manhãs foi presenteada com um colar de princesa que tinha como objetivo tornar esta data inesquecível.

Trata-se de uma oferta da Swarovski Portugal, que deixou Cristina completamente rendida.

Veja as imagens da joia na galeria.

