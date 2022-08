Rúben Vieira negou esta quinta-feira, 25 de agosto, os rumores que o indicavam como um dos concorrentes do novo 'Big Brother'. Quem comentou a publicação feita por Ben nas redes sociais com o desmentido foi Cristina Ferreira.

"E eu a pensar que ia conversar contigo no confessionário", escreveu a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI em tom de brincadeira.

Entretanto, outras figuras públicas comentaram a publicação. André Sardet, por exemplo, disse o seguinte: "Sendo assim, vou desistir…".

Já a companheira do repórter do 'Somos Portugal', Rita Ferro Rodrigues, referiu que estes rumores fazem "parte do circo".

