Começaram a circular rumores na imprensa cor-de-rosa que dão conta de que Rúben Vieira será um dos concorrentes da nova edição do 'Big Brother'. Esta quinta-feira, o assistente de realização reagiu às notícias.

"Andam por aí muitos sites e revistas que não sabem o que fazem. Aqui está mais uma prova disso, com todo o respeito que tenho pelo formato, não sou concorrente do novo 'Big Brother'. Por isso, meus meninos das revistas e afins, façam o vosso trabalho devidamente e deixem de inventar e espalhar notícias falsas só para vender ou ter likes", atirou.

A companheira de Ben, como é carinhosamente conhecido, também reagiu na caixa de comentários. "Faz parte do circo. Lançam nomes falsos, as pessoas (claro!) desmentem e o programa entretanto está a ser promovido e falado. Nada de novo no reino", disse Rita Ferro Rodrigues.

