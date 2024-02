Cristina Ferreira deixou um recado a todas as pessoas que lhe tentam fazer mal. No programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 29 de fevereiro, a apresentadora lembrou as palavras que lhe foram ditas por um pai de santo que esteve no 'Você na TV', formato que apresentava ao lado de Manuel Luís Goucha.

"Lamento, escusam de fazer coisas que a mim nada me entra. Nadinha!", começa por dizer.

"Uma vez esteve cá um pai de santo (...) no 'Você na TV', há muitos anos, e ele disse-me a mim e ao Goucha: 'Vocês os dois estão mesmo muito protegidos para a toda a vida, nada entra convosco'. Portanto, escusam de gastar dinheiro em merd**'", atirou.

Veja o momento.

