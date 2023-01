Na manhã desta quarta-feira, 11 de janeiro, Cristina Ferreira interrompeu as suas férias para ir à rádio Renascença. Numa conversa com Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, a diretora de entretenimento e ficção da TVI fez várias revelações, uma delas relacionadas com o lugar que ocupa no canal.

"Eu podia deixar hoje a televisão sem problema nenhum. O que não me impedia de ter saudades depois de algumas coisas, mas não tenho problema nenhum de amanhã sair", faz saber.

Questionada por Ana se era muito difícil gerir um canal, Cristina respondeu: "Muito, mais do que as pessoas possam imaginar, porque não é só gerir o canal, mesmo a nível de gestão financeira, é gerir as pessoas, é gerir o público, é gerir os fracassos, é gerir os sucessos".

"Não há dia nenhum em que não tome 20 ou 30 decisões e isso parece uma coisa muito simples, mas não é. Agora, é muito estimulante porque gosto de fazer e, acima de tudo, de fazer crescer", completa.

