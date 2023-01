Muitas vezes comparada a Cristiano Ronaldo - embora numa outra dimensão - Cristina Ferreira falou sobre a transferência do craque português para o Al Nassr durante a sua presença no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença.

"Fiquei um bocadinho triste pela forma como nós o tratámos, e quando digo nós incluo-nos a todos, enquanto país, porque acho que nunca lhe demos o merecido [valor]", começou por dizer a comunicadora.

"Acho que o massacrámos desde sempre e nunca o compreendemos", completou.

Cristina acabou por se comparar a CR7, dizendo que recebe ela própria algumas das críticas que apontam ao jogador. "Por que é que ela ganha tanto dinheiro?", citou.

A diretora de Entretenimento da TVI disse ainda que, na sua opinião, Ronaldo não aceitou mudar-se para o Al Nassr "por dinheiro". "Foi a vida que o colocou nesta posição", acrescentou.

"Tenho a maior das estimas e acho que o Ronaldo é o nosso maior nome de sempre", terminou dizendo.

