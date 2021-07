Cristina Ferreira recebeu esta quinta-feira, dia 9, no seu programa das tardes da TVI, 'Cristina ComVida', a digital influencer Liliana Filipa.

A apresentadora revelou ter com esta entrevista o claro objetivo de mostrar "não devemos catalogar nem julgar as pessoas por momentos da vida delas".

A diretora de ficção e entretenimento da TVI mostrou-se orgulhosa do percurso construído pela jovem empresária, tanto no campo digital como na área do design, depois de ter saído da 'Casa dos Segredos'.

"Acompanho o teu sucesso há algum tempo e acho que mereces mesmo. Mereces todos os aplausos do mundo", realçou a apresentadora, deixando Liliana emocionada.

