O 'Dia de Cristina' estreou na passada quarta-feira, dia 23, e trouxe à televisão nacional um formato nunca antes visto, no qual se destacou o cenário futurista. A primeira emissão revelou-se um marco no day time português que deixou Cristina Ferreira confiante no futuro da TVI, agora que, além de apresentadora, assume também o cargo de diretora de entretenimento e ficção da estação.

Este domingo, ainda no rescaldo das reações à estreia, a apresentadora deu a conhecer imagens do dia em que viu o estúdio pela primeira vez, quando era ainda um protótipo.

"Foi assim que vi o cenário do 'Dia de Cristina' pela primeira vez. Não mudei uma linha ao desenho do Rui Francisco. É tudo o que imaginamos. Porque a televisão não tem horários. Tem pessoas a ver. De manhã, à tarde e à noite. Todas merecem o melhor", escreveu na legenda.

E rematou: "Houve quem dissesse que mais parecia a Eurovisão. Então esperem pelo próximo".

Leia Também: Revelada a data do segundo 'Dia de Cristina'. É já esta semana!