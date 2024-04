Cristina Ferreira voltou ao Brasil e não foi sozinha. A viagem foi feita na companhia dos amigos 'de sempre', Rubén Correia e Catarina Duarte.

As primeiras imagens já foram publicadas no Instagram, com Rubén Correia a comentar que assim que chegaram ao Rio de Janeiro viveram uma nova 'aventura'... "Muitas malas e pouco espaço" no táxi.

Veja na galeria as primeiras imagens do regresso de Cristina Ferreira ao Brasil.

