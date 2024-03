Há uma 'tradição' que se cumpre em todos os programas do 'Dança com as Estrelas': Cristina Ferreira, apresentadora do formato, surpreende sempre o público com uma troca de vestidos.

Ora, para a gala da semifinal, que aconteceu este sábado, 2 de março, Cristina deu nas vistas não com dois, mas com três modelos diferentes.

A anfitriã começou a noite com um vestido sem ombros preto, que se destacou pela aplicação em folhos branca na zona da cintura.

Entretanto, essa aplicação foi retirada, revelando as pormenores dos laços:

A última mudança deslumbrou todos os presentes uma vez que se tratava de um sensual vestido branco, 'cai cai', com relevo.

Note-se que os vestidos foram uma criação do estilista João Rolo.