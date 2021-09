Começou este domingo, 12 de setembro, a nova edição do 'Big Brother', da TVI. Um programa que conta agora com Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha no papel de apresentadores.

Momentos antes da estreia, a diretora de entretenimento e ficção da TVI fez questão de posar com os colegas e amigos, mostrando-se muito feliz ao lado da dupla.

"Os (meus) homens", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram.

Mas não ficou por aqui e ao longo da noite voltou a recorrer à mesma rede social para falar do reality show, mostrando-se "muito orgulhosa" do projeto.

"Desculpem-me mas tenho muito orgulho nesta casa, nestes concorrentes, neste projecto. Começou o 'Big Brother'", disse.

Leia Também: 'Big Brother': Conheça os novos concorrentes e as primeiras nomeações