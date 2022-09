Cristina Ferreira promoveu esta quinta-feira, dia 29 de setembro, uma gargantilha da sua Cristina Collection e o site acabou por ficar indisponível.

A apresentadora, ao longo do dia, mostrou várias vezes a peça nas stories do Instagram, o que fez com que o número de visitas à página a deixasse em baixo.

Quem deu a notícia a Cristina foi a sua gestora de redes sociais, através de uma mensagem. "Conseguiste mandar o site abaixo", pode ler-se.

"Eu sei que a gargantilha é linda mas não precisavam de mandar abaixo a loja", escreveu a diretora de Entretenimento da TVI.

Confira na galeria as stories publicadas por Cristina Ferreira.

