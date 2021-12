Cristina Ferreira continua a usar a rede social Instagram para passar em revista o melhor de 2021.

Depois de ter partilhado as imagens do programa que marcou o seu ano, o 'All Together Now', a comunicadora resolveu lembrar a festa de aniversário memorável que organizou na Madeira e as muitas viagens que fez com os amigos e que tornaram o ano de 2021 ainda mais especial.

Veja as fotografias na galeria.

